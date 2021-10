Un bonnet de bain bleu en silicone avec un gouzou de Jace va être distribué à 650 marmailles du Port. Les enfants de Grande Section de l'école Françoise Dolto ont été les premiers à recevoir l'équipement, indispensable pour une séance de natation. La ville du Port a procédé à la toute première distribution de bonnets de bain aux écoliers le lundi 27 septembre (Photo ville du Port)

650 de bonnets seront remis aux marmailles de maternelle. Ils participent à un cycle de natation, en 8 séances à la piscine municipale Jean-Lou Javoy, dans le cadre du Plan Aisance Aquatique, pilotée par l’Agence Nationale du Sports. Le développement de l’enseignement de l’apprentissage de la natation pour tous est l’une des priorités du projet d’établissement de la piscine municipale.

"Ce bonnet “gouzouifié” est une étape supplémentaire dans la collaboration entre la ville du Port et le célèbre graffeur, Jace. Le gouzou orne les murs et les bassins de la piscine et s’affiche sur la tenue des maîtres-nageurs sauveteurs de la ville" indique la commune.