Dans le cadre des Journées commerciales de la ville du Port qui ont lieu du mercredi 6 octobre au 16 octobre 2021, la circulation est modifiée et/ou interdite sur certaines portions de route depuis ce lundi 4 octobre. Des déviations sont mises en place. Le stationnement sera également interdit sur certaines voies (Photo d'illustration Ville du Port)

• Jusqu’au lundi 18 octobre à 12h, le stationnement et la circulation sont interdits, sur l’avenue de la Commune de Paris, côté impair, portion comprise entre les rues Mahé de Labourdonnais et Sadi Carnot.

• Du mercredi 6 au samedi 16 octobre, de 7h00 à 19h30, stationnement et circulation interdits sur les voies suivantes, se situant dans le périmètre de la braderie et rendues totalement piétonnes :

- avenue de la Commune de Paris, côtés pair (entre rues Mahé de Labourdonnais et Sadi Carnot)

- rue du Général de Gaulle (entre Rues de la Paix et René Michel)

- rue Jeanne d’Arc (entre les rues François de Mahy et Cardinal de la Vigerie)

- rue du Cardinal de la Vigerie (entre rues René Michel et Jeanne d’Arc)

- rue François de Mahy (entre rues René Michel et de Saint-Paul)

- rue de Saint-Paul (entre rues F. De Mahy et Alexandre de Lasserve)

- avenue des Chagos, portion comprise (entre rues René Michel et de Lyon).

Les usagers devront se conformer à la signalisation mise en place.