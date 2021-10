Une Marche bleue a regroupé Semaine bleue de personnes ce mardi 5 octobre du Complexe Sportif Municipal au Littoral Nord. Le coup d'envoi de la Semaine Bleue a été donné en présence du maire Olivier Hoarau et des élus de la ville. Nous publions le communiqué du Port ci-dessous (Photo ville du Port)

Très motivées, deux gramouns ont confié que " ça nous fait beaucoup de bien de se retrouver entre copines et surtout pour faire du sport". Au programme de la matinée, deux marches de 6 et 8 kilomètres mises en place par la Ville du Port avec le CCAS et l’OMS (Office Municipal des Sports) pour encourager la pratique d’une activité physique auprès des seniors.

Cette année la Semaine Bleue fête ses 70 ans du 4 au 10 octobre autour du thème national " Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire". La ville du Port à travers la Maison des Seniors et les différents partenaires organisent des activités à l’intention des gramouns jusqu’à vendredi. La Semaine Bleue, c’est un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par nos

