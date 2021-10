Les jeunes U10 et U11 du RC Austral se sont vus remettre de nouveaux équipements. Le club portois a en effet été retenu comme club partenaire de la Fédération Française de Football (FFF) pour recevoir une dotation dans le cadre d'un partenariat entre Orange, la FFF et la Ligue réunionnaise de football (Phot mairie du Port)

Cette remise a eu lieu au stade Lambrakis la semaine dernière en présence de l’adjoint au maire délégué aux sports, Guy Pernic et du président de la Ligue Réunionnaise de Football, Yves Éthève. Les jeunes footballeurs ont également participé à des ateliers sur de nouvelles pratiques footballistiques telles que le FootGolf et le Futnet, animés par Daniel Lafosse, le Conseiller technique départemental chargé du développement et l’animation des pratiques (CTD-DAP).

