Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 17 heures

L'EFS (Etablissement français du sang) lance un appel urgent aux donneurs Portois et aux Réunionnais en raison des réserves fragiles. Deux collectes sont prévues ce mois-ci au Port, en salle du Conseil municipal les mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021 de 8h à 13h. Pour rappel, les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'EFS (Etablissement français du sang) lance un appel urgent aux donneurs Portois et aux Réunionnais en raison des réserves fragiles. Deux collectes sont prévues ce mois-ci au Port, en salle du Conseil municipal les mardi 19 et mercredi 20 octobre 2021 de 8h à 13h. Pour rappel, les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Ils sont plus de 10 000 à La Réunion (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)