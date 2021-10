Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Les centres de loisirs du Port ont ouvert leurs portes ce lundi 11 octobre 2021 pour des vacances bien remplies autour du thème "Kosa in schoz : somèn kréol". Dans le même temps, les petits portois, principalement les élèves les plus en difficulté scolaire peuvent profiter du dispositif "École ouverte" mis en place par la Ville et l'Académie de La Réunion dans quatre établissements (Photo mairie du Port)

