Ce mardi 5 octobre 2021, des marmailles des écoles Benjamin Hoarau (CP-CE1) et Françoise Dolto (CE1) ont participé à l'embellissement des nouvelles caisses de ruchers. Elles remplaceront les anciennes caisses installées en 2013 aux ruchers de la pépinière municipale et à côté de la mairie. (Photo : ville du Port)

Ce premier atelier s’est déroulé en présence d’Annick Le Toullec, première adjointe au maire et d’Armand Mouniata, adjoint au maire délégué à l’environnement.



À cette occasion, les apiculteurs du Syndicat Apicole de la Réunion (SAR) ont pu sensibiliser les enfants sur le rôle essentiel de l’abeille dans notre écosystème. La Ville du Port qui fait partie du réseau, " Abeille, sentinelle de l’environnement ", un programme national de sensibilisation et d’information pour la sauvegarde de l’abeille et des pollinisateurs sauvages et la protection de la biodiversité a été lancé par l’Union Nationale de l’Apiculture française (UNAF).