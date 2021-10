Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 19 minutes

180 élèves ont reçu leurs diplômes de natation lors d'une cérémonie en présence des adjoints au maire Guy Pernic et Memouna Patel délégués respectivement à la Politique sportive et à la Vie éducative et Didier Amachalla, élu en charge de l'Éducation populaire. L'ensemble des Maitres Nageurs Sauveteurs comprenant les éducateurs Aisance Aquatique et les enseignants qui ont encadré et accompagné les élèves durant ce premier cycle sont également présents (Photo ville du Port)

