Le maire du Port Olivier Hoarau a signé une nouvelle charte ce lundi matin 18 octobre 2021 avec l'Union Nationale de l'Apiculture Française (UNAF) en présence des élus (Annick Le Toullec, Danila Bègue et Véronique Bassonville), des enfants de 2 écoles de la ville et de leurs parents et du syndicat des apiculteurs de La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Le Port)

"C’est une fierté aujourd’hui de vous accueillir pour réaffirmer notre engagement fort dans le cadre de la Charte Abeilles Sentinelles de l’Environnement", ce sont les premiers mots du maire Olivier Hoarau adressés au secrétaire générale de l’UNAF, Henri Clément en visite dans l’ile.

La ville du Port s’est engagée pour la première fois en 2013 avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF) en signant la charte et en installant 10 ruches (3 devant la mairie et 7 à la pépinière).

Olivier Hoarau explique : "Depuis 2014, nous avons poursuivi cet engagement en lien avec le Syndicat Apicole de la Réunion et l’UNAF, à – travers par exemple l’organisation des rendez – vous annuels "APIDAYS" qui ont pour but de faire découvrir au grand public et aux publics scolaires le métier d’apiculteur et les multiples activités autour du miel. Au cours de l’année, des actions sont aussi organisées avec les écoles pour faire participer les jeunes Portois à la vie de nos ruchers communaux… nous devons tous unir nos forces pour garantir la préservation de notre environnement qui est notre bien commun. "

Les élèves de CP/CE1 de l’école Benjamin HOARAU et de CE1 de l’école Françoise Dolto ont récemment repeint les ruches de la pépinière et de la Mairie afin d’offrir aux abeilles, des maisons hautes en couleurs.