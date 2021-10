Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

À la suite des expérimentations menées durant les vacances d'octobre 2020, la ville du Port et l'Académie de la Réunion ont décidé de reconduire le dispositif "École ouverte" sur le 1er degré. Ce dispositif fonctionne sur la base du volontariat et d'un dialogue avec les parents, il s'adresse principalement aux élèves les plus en difficulté et vise à consolider les acquis fondamentaux : le français et les mathématiques.

