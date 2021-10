Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La lutte contre les moustiques continue dans la ville du Port. Une nouvelle opération vid fon d'kour a eu lieu le jeudi 21 octobre 2021 dans plusieurs quartiers de la ville dont Ariste Bolon, SIDR Haute, Manes et Épuisement. Elle a mobilisé les agents de la ville, de l'ARS et du TCO et a permis de sensibiliser les habitants sur la nécessité de se protéger et d'éliminer au quotidien les gîtes larvaires. Les équipes ont évacué 9m3 d'encombrants, 16 unités de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et une épave de moto. (Photo ville du Port)

La lutte contre les moustiques continue dans la ville du Port. Une nouvelle opération vid fon d'kour a eu lieu le jeudi 21 octobre 2021 dans plusieurs quartiers de la ville dont Ariste Bolon, SIDR Haute, Manes et Épuisement. Elle a mobilisé les agents de la ville, de l'ARS et du TCO et a permis de sensibiliser les habitants sur la nécessité de se protéger et d'éliminer au quotidien les gîtes larvaires. Les équipes ont évacué 9m3 d'encombrants, 16 unités de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et une épave de moto. (Photo ville du Port)