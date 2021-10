Ils s’appellent Kenjy , Orlan, Julie, Soihym , Yolande, Alison, Éméline, Kenza, Aridane, Valentin, Samuel et Isak. Ils ont entre 12 et 15 ans et viennent des 4 collèges du Port. Durant 3 jours, ils se sont retrouvés à l’hôtel les Aigrettes de St Gilles dans le cadre du Programme de Réussite Éducative (PRE) de la ville du Port. Ce séjour " hors les murs " a pour objectif de découvrir les métiers de l’hôtellerie (accueil, cuisine, service en salle) d’apprendre à vivre en collectivité et de s’ouvrir sur le monde.

Franck Jacques-Antoine (conseiller municipal et vice-président du CCAS) et Mémouna Patel (7ème adjointe en charge de la vie éducative) ont pu rencontrer cette semaine les collégiens. Le vice-président du CCAS a dressé un bilan positif du Programme de Réussite Éducative. " De nombreuses actions sont menées chaque année et touchent environ 200 enfants par an au Port, et on a aujourd’hui 82% de sorties positives du décrochage scolaire ! " précise Franck Jacques-Antoine.