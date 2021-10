Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 minutes

Stands d'information, conférences, ateliers, activités et animations, l'association LIAISON et la ville du Port vous proposent de participer à la semaine du Handicap du 25 au 29 octobre 2021. Parmi les thèmes abordés: l'accès aux droits, l'école inclusive, l'emploi et la formation. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

