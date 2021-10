Dans le cadre du projet d'aménagement du campus de l'Oasis et du PACD (Pôle d'Aménagement de Construction Durables), le nouveau site va accueillir au total plus de 1500 étudiants de plusieurs structures (ENSAM, ILOI, CNAM, ESAR et le campus professionnel des Apprentis d'Auteuil). Le nouveau pôle regroupera donc des structures d'enseignement et de formation, sur une superficie de 16 000 m2. La nouvelle école d'architecture pourra accueillir à terme 230 étudiants contre environ 160 aujourd'hui. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo: Ville du Port)

Le dossier a été présenté par le maire et le directeur de l’école d’architecture et validé en comité de pilotage en présence des représentants de l’État, de la Banque des Territoires, de la Région et du TCO ce jeudi 21 octobre. Dans le cadre du projet d’aménagement du campus de l’Oasis et du PACD (Pôle d’Aménagement de Construction Durables), les étudiants pourront bénéficier d’un établissement flambant neuf d’ici fin 2025.

" Notre ambition est de créer ici un nouveau quartier actif, durable et agréable à vivre pour les Portois et pour les étudiants et les actifs qui y viendront. Grâce aux infrastructures d’architecture éphémère, les étudiants auront de l’espace pour se retrouver, flâner et profiter de leur environnement…Le futur campus de l’Oasis constituera donc un lieu phare de la vie étudiante et un pôle d’attractivité pour la région Ouest mais aussi pour le rayonnement de La Réunion dans l’océan Indien.

Il sera aussi un démonstrateur des savoirs faire locaux en matière de construction durable et tropicale, en ligne avec l’ambition du projet Écocité du TCO " indique Olivier Hoarau.

Ce nouveau site va accueillir au total plus de 1500 étudiants de plusieurs structures (ENSAM, ILOI, CNAM, ESAR et le campus professionnel des Apprentis d’Auteuil). Le nouveau pôle regroupera donc des structures d’enseignement et de formation, sur une superficie de 16 000 m2. La nouvelle école d’architecture pourra accueillir à terme 230 étudiants contre environ 160 aujourd’hui.

Le projet au coût de 9 millions d’euros sera financé par la Ville, le TCO, l’État, la Banque des Territoires et la Région. Pour rappel, c’est en 2002 que l’école a quitté St-Denis pour s’installer au Port. La véritable transformation a commencé en 2015 avec un développement de l’offre de formation.

www.ipreunion.com / [email protected]