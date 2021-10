Olivier Hoarau déclare : "c'est une décision historique... le rétablissement de la justice de la Nation française à l'égard de tous ses citoyens. C'est une grande victoire pour les élus portois et leurs homologues ultramarins ! La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général ou par des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités d’outre-mer, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi " précise la décision.

Olivier Hoarau souhaite qu’une nouvelle loi soit rapidement promulguée pour corriger cette rupture d’égalité. Il en appelle aux parlementaires de La Réunion et des Outremers " à se retrouver pour défendre les intérêts, les droits des élus d’outremer " et estime que les élus devraient faire preuve de la plus grande intransigeance vis à vis de ces questions d’équité de traitement par les lois, les décrets et tout autre texte de même valeur et de même portée juridique. Il rappellera que cette démarche portée par la Commune s’inscrit dans un cadre républicain et de progrès social.