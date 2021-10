Jimmy Sinapin, président de l’association portoise Liaison, ancien élève de l’établissement a animé l’un des ateliers en présence des élues Karine Mounien, Mémouna Patel et Sophie Tsiavia déléguées respectivement à la Solidarité portoise, à la Vie éducative et à l’enfant en situation de handicap en milieu scolaire. Dans le cadre du dispositif école inclusive, l’école Charles Vendomèle accueille 9 enfants en situation de handicap.

Cette action est inscrite au programme de la Semaine du handicap, portée par l’association Liaison avec le soutien du CCAS du Port pour sensibiliser le grand public et changer le regard des personnes et des acteurs sur le handicap. Un atelier a également été organisé au Collège Albius avec la participation de parents. D’autres événements auront lieu jusqu’au 29 octobre afin de permettre aux Portois d’accéder aux informations utiles à leurs parcours, de mobiliser les partenaires et de favoriser la rencontre entre le public et les acteurs.