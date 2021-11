C'est une première à La Réunion : la ville du Port a mis en place une borne digitale, avec recherche intégrée pour faciliter la localisation d'une sépulture au cimetière marin. Elle a été dévoilée ce vendredi 29 octobre 2021 lors d'une conférence de presse tenue par le maire Olivier Hoarau en présence des élus et du représentant de la Société soleil service et assistance qui a développé les logiciels. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

L’outil de géolocalisation facilitera aussi l’organisation du travail notamment à l’occasion de la Toussaint. Plus de 11.000 noms de personnes inhumées au cimetière Marin (qui compte près de 2.500 tombes) sont répertoriés.

Outil de recherche de tombes efficace et simple d’utilisation pour les familles, le service funéraire et l’état civil, l’application "gestion des emplacements pour cimetière" a été entièrement développée à La Réunion. Elle permet d’enregistrer les dossiers concernant chaque défunt et propose une cartographie par quartier du cimetière. Un plan de masse a été refait à l’identique grâce à la prise de vue par drone.