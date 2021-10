Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Jeudi 28 Octobre à 16H46

Ti dézéné kréol, manzé kréol, kosa in soz ... ambiance de fête dans la tradition créole à la salle du Centre Social et culturel Coeur Saignant pour marquer la journée internationale créole. Après un petit déjeuner traditionnel avec soso maïs et riz sofé, place à l'atelier conte et sirandane (Photo Le Port)

