Publié il y a 34 minutes / Actualisé le Mercredi 27 Octobre à 10H32

Dans le cadre du contrat de ville, la commune du Port et ses partenaires lancent un appel à projets - expérimentation d'une collecte innovante des déchets ménagers et des encombrants. Objectif : faire émerger et initier une gestion innovante en matière de collecte et de tri des déchets des particuliers. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

