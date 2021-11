Tradition respectée en ce lundi1er novembre 2021. Des centaines de personnes venant du Port et des quatre coins de l'île se sont rendues dans les cimetières de la ville pour rendre hommage à leurs défunts. A la vieille du jour des morts, elles profitent de ce jour férié, pour accomplir le devoir de mémoire et fleurir les tombes des disparus (Photo D.R.)

Un 1er novembre marqué par une nouveauté au cimetière Marin. Les familles disposent désormais d’une borne digitale tactile avec recherche inversée pour faciliter la géolocalisation d’une sépulture. Cet outil vient faciliter aussi l’organisation du travail à l’occasion de la fête de la Toussaint. Jusqu’ici les agents orientaient les familles grâce à un registre.

Le cimetière Marin dispose de près de 2 500 tombes , plus de 11 000 noms sont enregistrés. Comme chaque année, un dispositif spécifique a été déployé aux abords et dans les cimetières Marin et Paysager pour un recueillement dans les meilleures conditions.

Lire aussi : Le Port : une borne digitale pour localiser les sépultures au cimetière marin