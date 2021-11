Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Afin d'aider les habitants à se débarrasser des déchets encombrants et d'éliminer les gîtes larvaires, une nouvelle opération vid fon d'kour aura lieu ce mardi 9 novembre 2021 à la Rivière des Galets. Les agents de la ville et les différents partenaires seront mobilisés dans les quartiers suivants : ZAC Rivière des Galets, Cité RN4, Petite Pointe et Ravine à Marquet.

