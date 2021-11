Publié il y a 1 heures / Actualisé le Vendredi 05 Novembre à 16H10

Depuis la réouverture de la piscine du Port, les écoliers peuvent profiter des séances de natation dans le cadre du Plan aisance aquatique. Si les petits restent à la piscine, les plus grands sont amenés à découvrir la faune et la flore marines lors de sorties au lagon. Objectifs pour tous : apprendre à nager et se préparer au test du Savoir Nager, obligatoire au collège. Nous publions ici la vidéo partagée sur la page Facebook de la ville du Port. (photo: ville du Port)

