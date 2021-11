Le Dipavali sera célébré ce samedi 13 novembre de 15h à 22h au boulodrome en face du complexe sportif municipal du Port. Plusieurs animation sont au programme de cet événement organisé par l'association Ganga Yamuna Dévie en partenariat avec la commune du Port (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

Un spectacle avec la participation d’une dizaine d’associations du Port et d'autres communes sera présenté. "Tambours sacrés, danses classiques, bollywood et kollywood, les différentes associations promettent une belle fête de Dipavali à partir de 17h. Le village indien accueillera le public dès 15h avec notamment la présence d’un sculpteur de divinités indiennes. On pourra aussi y trouver des stands proposant de la gastronomie indienne, des articles indiens et un espace réservé à la restauration" énumèrent les organisateurs.

Le port du masque est obligatoire

