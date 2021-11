Des jeunes volontaires en service civique se mettent dans la peau des animateurs/interviewers. Leurs invités ce jour-là : des élus de la ville du Port ou encore des représentants du conseil Citoyen interrogés sur des sujets tels que l'insertion, leurs missions au quotidien.Une rencontre organisée dans le cadre du mois de l'Économie Sociale et Solidaire ( ESS). Ces jeunes, en formation animent la web radio, VNK 420 pour Voix nout kartié. Ils sont accompagnés par l'association JB4 et soutenus par la ville du Port dans le cadre du Contrat de ville.

"L’association s’est donnée pour mission de fournir des outils aux jeunes pour qu’ils découvrent leur pouvoir d’agir, tout en favorisant la réussite éducative et l’insertion" explique la commune.

Production d’émissions de proximité, interviews, animation, montage, les jeunes apprennent les métiers de la radio et découvre le milieu associatif. "Au-delà du développement de l’outil numérique, les web reporters doivent aussi créer des activités au sein du quartier, principalement à destination des habitants des quartiers prioritaires de la ville. Ils travaillent ainsi de concert avec le conseil citoyen, les habitants et d’autres partenaires" ajoute la ville. Objectif : construire un projet en toute autonomie, au service des habitants. Les jeunes bénéficient d’une formation civique et citoyenne et d'une formation prévention et secours civiques.