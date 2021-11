Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La ville du Port vous invite à participer au concours Jardins et Balcons fleuris 2021 en vous inscrivant à compter de ce lundi 15 novembre 2021 et ce jusqu'au mercredi 1er décembre. Ce concours gratuit est ouvert aux résidents du Port et propose une nouvelle fois trois catégories : jardins, balcons et embellissements participatifs. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

