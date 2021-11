Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

C'est dans le cadre de la Cité éducative que des actions d'éducation nutritionnelle ont vu le jour dans 6 écoles maternelles du Port. L'objectif est de sensibiliser les enfants et les familles à l'importance de bien s'alimenter et de manger sainement, notamment le matin. La ville du Port en partenariat avec l'Institut Régional d'Éducation Nutritionnelle (IREN), les équipes pédagogiques de l'Éducation nationale et l'ARS accompagne les familles et leurs enfants dans une meilleure prise en compte des problèmes de santé publique tels que le diabète, l'obésité, la sédentarité et la malnutrition.

