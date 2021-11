Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 heures

C'est la deuxième revue de projet depuis la labellisation du Port en tant que Cité éducative. Ce mardi 16 novembre, l'ensemble des acteurs s'est retrouvé au Collège Oasis en présence des élus Annick Le Toullec, Catherine Gossard et Franck Jacques Antoine, des représentants de l'État et de l'Académie de la Réunion. Objectif : établir un bilan du projet et les perspectives 2022. C'était l'occasion aussi de découvrir " Nout zoli cité " action portée par la ille, l'Éducation nationale et le Village Titan (Photo ville du Port)

