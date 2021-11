Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Cornes de brume, tambours et encouragements à gorge déployée étaient au programme de la première journée des interclubs de natation ce samedi après-midi à la piscine Jean-Lou Javoy du Port. Plus de 330 nageurs représentants 11 clubs se sont affrontés tout au long de l'après-midi. A l'issue ce premier round, l'Asec Saint-Paul (équipe 1), le NSDR (Saint-Denis) et l'Asec Saint-Paul (équipe 2) composent le trio de tête chez les filles. Chez le garçons, l'Asec Saint-Paul, le club des nageurs de Saint-Leu et la Jeanne Ouest Natation (le Port, organisatrice de la compétition) terminent au trois premières places du classement provisoire. Le seconde partie des épreuves sera disputée ce dimanche après-midi (Photo rb/www.ipreunion.com)

