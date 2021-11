Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Le projet "Mi la fé" propose d'utiliser le bricolage comme vecteur d'autonomie et d'accompagnement des femmes, avec à la clé, confiance en soi et compétences nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux courants à son domicile. Ce dimanche 21 novembre 2021, l'initiative a été désigné lauréate du 3ème opus du Startup Weekend, entièrement dédié à l'économie sociale et solidaire. Au total, l'événement a réuni pas moins de 65 personnes, dont 9 porteur.s.es de projets et 20 coachs pour 54 heures de travail, de fun, de coaching et de stress. Nous publions ici le communiqué de l'association Webcup. (Photo : Webcup)

