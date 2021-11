La ville du Port accueille la première édition Outre-mer du programme d'accélération de projets Mon Centre-ville a un Incroyable Commerce (MCVAIC), les 10 et 11 décembre 2021. Le maire du Port, Olivier Hoarau a tenu une conférence de presse le vendredi 19 novembre afin de présenter ce programme porté par l'association Auxilia Conseil en partenariat avec la Banque des Territoires et Le Bon Coin. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo ville du Port)

Les candidats déjà installés en centre-ville ou qui souhaitent s’y installer peuvent s’inscrire ici pour le marathon créatif de 36h. Ils travailleront en équipe pour tester ou mettre au défi leurs projets. L’occasion également de rencontrer les acteurs publics et privés du territoire, les acteurs locaux (experts de l’accompagnement, élus, propriétaires de locaux vacants) et les concitoyens.



Olivier Hoarau a rappelé qu’avec le programme " Action Cœur de Ville", la commune est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de transformation de son centre-ville. Il cite ainsi des projets en cours ou en voie d’achèvement tels que la construction du Pôle d’Échanges Aimé Césaire avec le TCO, le réaménagement du Parc Boisé, la mise en place du wifi public, opérationnel sur 13 sites en centre-ville, l’aménagement du parvis du marché couvert ainsi que l’offre culturelle et d’animation offerte en centre-ville.

"Nous voulons ‘booster’ les porteurs de projets Portois et rendre encore plus dynamique et attractif notre centre-ville" a souligné le maire. "Notre objectif est clair : donner envie aux Portois et plus largement à l’ensemble des Réunionnais de venir en centre -ville pour faire les magasins, se loger, travailler…" a-t-il ajouté. La ville participe déjà pleinement au Start-Up Week-Up.