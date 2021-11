Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

L'inauguration du Pôle handicap du Port a eu lieu ce mardi 23 novembre 2021. Imaginé comme une plateforme d'accueil, d'information et d'orientation, l'établissement possède un guichet unique d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Il est intégré à la Maison de la solidarité Portoise (72 rue St Paul) qui comprend l'épicerie sociale et le service Insertion. L'évènement s'est déroulé en présence du maire de la Ville, Olivier Hoarau, de la sous-préfète de Saint-Paul, des représentants de la Caisse d'allocations familiales et du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Nous publions ici le communiqué de la Ville du Port. (Photo : Ville du Port)

L'inauguration du Pôle handicap du Port a eu lieu ce mardi 23 novembre 2021. Imaginé comme une plateforme d'accueil, d'information et d'orientation, l'établissement possède un guichet unique d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Il est intégré à la Maison de la solidarité Portoise (72 rue St Paul) qui comprend l'épicerie sociale et le service Insertion. L'évènement s'est déroulé en présence du maire de la Ville, Olivier Hoarau, de la sous-préfète de Saint-Paul, des représentants de la Caisse d'allocations familiales et du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Nous publions ici le communiqué de la Ville du Port. (Photo : Ville du Port)