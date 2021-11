Joueurs, coachs, parents, partenaires, et la Juventus Academy du Port s'est retrouvée ce mercredi 24 novembre au Complexe Sportif Municipal. Lors d'une cérémonie, des tenues et des médailles ont été remises aux joueurs par le maire Olivier Hoarau, en présence de Lorenzo Grossi, responsable Europe de la Juventus. Ce dernier vient de désigner quatre pupilles, des jeunes Portois qui seront suivis individuellement, selon la méthodologie d'entrainement de la Juventus pendant 3 ans.

Lors de son discours, le maire a salué l’implication des parents pour la réussite de leurs marmailles et a souligné que ce beau challenge permettra aux enfants de devenir de grands footballeurs. " Vous êtes les représentants d’une ville qui s’investit pour le sport et aux côtés des parents " a fait ressortir Olivier Hoarau, rappelant la mise en place par la ville du Port de la Bourse d’Excellence et la Licence pour tous. " Quel que soit votre parcours, votre résultat, vous êtes la première session de cette école et vous êtes inscrits, déjà dans une histoire particulière du football à la Réunion et au Port. " Le maire a aussi formulé le vœu de voir évoluer au national voire à l’international des jeunes formés dans cette école de football portoise.