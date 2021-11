Licence professionnelle, BTS, titre professionnel...à l'issue de la campagne de recrutement lancé en septembre 2021, 10 apprentis dont certains en situation de handicap ont démarré leur contrat à la mairie du Port. Une rencontre a eu lieu la semaine dernière avec le maire Olivier Hoarau et en présence des tuteurs représentant plusieurs services.

Le maire a félicité les apprentis pour leur motivation et la qualité de leurs projets : " profitez de cette opportunité d’être en immersion pour vous enrichir, découvrir un métier, obtenir votre diplôme et pourquoi pas penser après aux concours pour renouveler l’administration ". Olivier Hoarau a aussi rappelé aux apprentis l’importance du respect de la hiérarchie et des consignes. Les 10 apprentis ont signé des contrats d’apprentissage de deux ans.