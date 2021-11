Publié le Lundi 29 Novembre à 16H19 / Actualisé le Lundi 29 Novembre à 16H19

Ce dimanche 28 novembre 2021, dans l'après-midi au Port, Fabien Taocali remporté le critérium d'un peu plus de 67 km. Une victoire au sprint, à l'issue de cette 8ème et dernière étape où les coureurs avaient à effectuer 24 fois la boucle de 2,8 kilomètres, entre les ronds-points Titan et la Glacière. Meilleur jeune du Tour, Taocali termine deuxième au général derrière son coéquipier Étienne Tortelier. Déjà maillot jaune, Tortelier boucle le Tour avec pratiquement 5 minutes d'écart en tête du classement. Médéric Clain s'impose chez les vétérans. Les récompenses de cette 74ème édition du Tour de l'île Cycliste ont été remises aux vainqueurs par le maire Olivier Hoarau et l'élu délégué aux Sports, Guy Pernic.

