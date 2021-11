Le maire du Port et président du GPMDLR (Grand Port Maritime de La Réunion), Olivier Hoarau, a présenté ce jeudi 25 novembre 2021 le projet de réhabilitation des quatre Maisons des Ingénieurs, un projet porté en partenariat avec l'Etat. Les travaux en plusieurs tranches qui débuteront avec la réhabilitation de la villa A.

Actuellement à l’état d’abandon, la villa restaurée deviendra l’emblème du futur siège social de Port Réunion. La maison accueillera en effet quatre salles de réunion.



Les dépendances inscrites au titre des Monuments Historiques auront pour vocation d’abriter un lieu de repos destiné aux employés du Grand Port Maritime. L’ancien jardin se situant autour de la villa bénéficie d’une subvention du " fonds friches ", dans le cadre du Plan de Relance.



L’opération de restauration des jardins et des abords végétalisés des Maisons des Ingénieurs se fera selon une démarche innovante avec un projet de " laboratoire du vivant ". Les autres maisons feront également l’objet de travaux et seront ouvertes au public.



La réhabilitation des Maison des Ingénieurs, patrimoine de la ville du Port s’inscrit dans une politique d’ouverture du port aux habitants et vient en complémentarité de l’opération " Les Portes de l’Océan " pilotée par la ville du Port.