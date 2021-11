Le CCAS et la ville du Port proposent tout un programme pour permettre aux enfants du Port de passer de bonnes vacances en janvier 2022. Les centres de loisirs accueilleront 154 enfants en maternelle et 188 enfants en élémentaire du lundi 3 au jeudi 20 janvier.

Les inscriptions sont ouvertes à compter de ce mardi 30 novembre au mercredi 29 décembre 2021, du lundi au jeudi de 8h-12h et de 13h-16h, le vendredi de 8h à 11h30. Les pièces à fournir : justificatif d’adresse (moins de 3 mois), livret de famille, carnet de santé de l’enfant et le quotient familial de la C.A.F. Renseignements : 02 62 43 25 53//54 ou 02 62 43 77 33.



L’accueil dans les centres se fera du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 sur les écoles suivantes : Ariste Bolon, Georges Thiebaut, Laurent Vergès et Françoise Dolto (élémentaire et maternelle), Camille Macarty et Paule Legros (élémentaire), Henri Wallon et Appolina Delpha (maternelle)



Au programme : voyages virtuels, cultures et traditions des différents pays, sorties piscines et mer, film d’animation, ateliers percussion et fabrication d’instruments de musique et atelier de sensibilisation avec les pompiers sur les dangers de la vie courante.