A l'occasion des festivités de fin d'année, la ville du Port informe que l'illumination de la commune aura lieu le vendredi 3 décembre 2021. Rendez-vous est donné sur la place des Cheminots pour la grande cérémonie. En attendant, les agents communaux s'affairent à poser les décorations : gouttes d'eau, cheveux d'anges, rideaux lumineux, sphères 3D. " De quoi transformer la ville pour faire place à une ambiance de fête ", souligne la municipalité.

Pas moins de quatre kilomètres de voiries seront illuminés, une centaine de décorations accrochées sur le banian du rond-point de la Glacière. Au total, ce sont plus de 800 décorations qui illumineront la ville, principalement sur les ronds-points, le Square Pierre Sémard, la place des Cheminots et plusieurs rues et quartiers de la Rivière des Galets ou encore du centre-ville.





www.ipreunion.com / [email protected]