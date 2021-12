Publié le Mardi 30 Novembre à 15H01 / Actualisé le Mardi 30 Novembre à 15H01

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est un dispositif de prévention du décrochage et de l'échec scolaire destiné aux enfants de 2 à 16 ans, habitant dans des Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV). Cette année 2021, 123 familles et 155 enfants ont été accompagnés en individuel et 57 activités socio-éducatives proposées aux bénéficiaires. Le bilan 2021 ainsi que la programmation 2022 ont été présentés lors d'un conseil consultatif en présence des partenaires. À cette occasion, Younès et Loan, deux jeunes bénéficiaires de l'action musique ont joué deux morceaux. Une manière de restituer les 20 séances de découverte des instruments de musique, menées sur quatre mois.

