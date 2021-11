La ville du Port a présenté les différentes activités qui sont prévues du 3 au 30 décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année. Plusieurs grands rendez-vous sont prévus : illuminations de la ville, concerts, jeux inter-quartiers mais aussi les 50 ans de l'Office municipal des sports (OMS). Des animations organisées dans le strict respect des gestes barrières : masque et pass sanitaire sont obligatoires. (Photo d'archives mairie du Port)

Le maire du Port Olivier Hoarau prévient : "ce sont des moments importants qui nous attendent, en rires et en chansons". Dans le climat actuel, la préparation des festivités de fin d'année sont nécessaires pour les habitants, pour lesquels sont organisés des rendez-vous sportifs, culturels ou encore culinaires en ce mois de décembre. "Nous clôturons l'année 2021, qui fut encore une année spéciale" reconnaît l'édile portois.

• Illuminations dans la ville

Le mois de décembre va commencer par les traditionnelles illuminations de la ville, inaugurées ce vendredi 3 décembre sur la place des cheminots à 18h. Kaf Malbar, Zukkie et Viix, Clara et d'autres artistes seront au rendez-vous ce soir-là.

• Noël sous les arbres

Dès le 4 décembre, une grande journée se prépare : Noël sous les arbres, au square Pierre Sémard. Imaginé en 2018, ce rendez-vous qui a déjà eu lieu dans d'autres communes a dû être repoussé dans sa forme originale à cette époque en raison du mouvement des Gilets jaunes. Mis en place par l'Office du tourisme de l'Ouest, il prévoit spectacles de magie, de cirque, contes, cracheurs de feu... mais aussi ateliers culinaires pour préparer les menus de Noël. Les visiteurs seront aussi invités à confectionner des décorations de Noël pour leur intérieur ou le sapin. Un grand concert est organisé le soir avec l'orchestre national de Barbès au Kabardock.

• Musique à gogo

La musique traditionnelle animera également ce mois de décembre avec la "Karavan maloya" : les groupes Lindigo et Destyn Maloya vont sillonner plusieurs quartiers de la ville. "L'idée c'est d'emmener les spectacles vers la population" indique Olivier Hoarau.

Une programmation culturelle sera proposée par le Kabardock et Théâtre sous les arbres avec le spectacle "Bal bitim" qui permettra de redécouvrir les "bal la poussière" de La Réunion lontan. Plusieurs artistes sont aussi programmés du 3 au 16 décembre. Lindigo et Desttyn Maloya vont se produire quant à eux le 20 décembre à la Rivière des galets.

• 50 ans de l'OMS

L'actualité du mois sera également sportive avec la célébration des 50 ans de l'Office municipal des sports (OMS). "Créé en août 1971, l'OMS a permis à des jeunes de la ville de réussir dans le sport : boxe, judo, gym, foot... Il met en valeur le sport pour tous et le sport de compétition" note Olivier Hoarau. Le 12 décembre se tient justement la finale de la Coupe interquartiers de football, et des jeux interquartiers sont organisés le 19 décembre où 10 équipes de quartiers différents vont s'affronter sur le modèle d'Interville par le biais de jeux faciles et conviviaux. Le Portois Melvin Adrien donnera également un stage de gardiens de but le 20 décembre.

• Vigilance face au Covid

Le maire du Port n'est pas sans penser à la situation sanitaire, actuellement inquiétante alors que le premier cas de variant Omicron a été identifié à La Réunion. "Nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour que la population vienne en toute sécurité" insiste l'élu, qui appelle bien entendu les Portois.es à faire preuve de responsabilité individuelle et ne pas se rendre aux animations du mois si ceux-ci pensent avoir des symptômes.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]