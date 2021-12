Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Jeudi 02 Décembre à 18H31

La ville du Port organisait la remise des prix aux lauréats de la 3ème édition du Startupweekend ESS (économie sociale et solidaire) ce mercredi 2 décembre 2021 au Kabardock. Vainqueurs, organisateurs, partenaires, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette nouvelle édition co-organisée par l'association Webcup, la CRESS (Chambre régionale de l'Économie sociale et solidaire), la ville du Port et le TCO étaient rassemblés. Nous publions ici le communiqué du Port. (Photos : ville du Port)

