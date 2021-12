Publié il y a 49 minutes / Actualisé le Jeudi 02 Décembre à 18H36

Une nouvelle opération vid fon d'kour a mobilisé les agents de la ville du Port aux côtés de l'ARS et du TCO la semaine dernière. Dans les quartiers Zup, Maloya, Sedre et Magellan, 18m3 d'encombrants, 12 unités de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), des pots de peinture et des pneus ont été évacués. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)

Une nouvelle opération vid fon d'kour a mobilisé les agents de la ville du Port aux côtés de l'ARS et du TCO la semaine dernière. Dans les quartiers Zup, Maloya, Sedre et Magellan, 18m3 d'encombrants, 12 unités de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), des pots de peinture et des pneus ont été évacués. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photos : ville du Port)