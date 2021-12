À l'occasion de la semaine gourmande, un atelier culinaire s'est tenu à l'école de Laurent Vergès au Port ce mercredi 1er décembre 2021. Les élèves ont rencontré et préparé un repas en compagnie de la cheffe Larissa, gagnante de Tous en cuisine 2019, . Ce projet pédagogique a réuni plus de 200 élèves de la maternelle au primaire. Nous publions le communiqué de presse de la commune portoise ci-dessous (Photo Ville du Port )

Un moment gourmand pour des élèves de CP de l’école Laurent Vergès. Ils ont participé la semaine dernière à la première étape des ateliers culinaires au service des apprentissages et du développement de la langue et de la culture créoles.

Après un trajet en bus de la Rivière des Galets au laboratoire-cuisine du collège Oasis, préparation du premier repas régional avec la gagnante de Tous en cuisine 2019, la cheffe Larissa (association Les Toques Blanches de La Réunion).

Présence à cette occasion de Mémouna Patel, adjointe au maire, chargée de la Vie éducative. Le projet vise particulièrement les élèves de CP. Mais au total, plus de 200 enfants de la maternelle au primaire sont impliqués dans la réalisation d’un potager, de reportage sur les ateliers, la transcription des recettes en créole et en français et l’illustration d’un livre de recettes.

À travers ce projet pédagogique, les responsables de l’école espèrent faire découvrir tout le patrimoine gastronomique de l'île. Il s’agit aussi de favoriser la construction du langage (langues créole et français) ou encore de mieux comprendre les notions d’hygiène alimentaire.

Enfin, ce projet vise à valoriser les savoirs des parents et à consolider le lien intergénérationnel par l’investissement des familles dans les activités scolaires et la scolarisation de leurs enfants. Tous iront par ailleurs à la rencontre des acteurs essentiels de la vie du territoire : maraîchers, pêcheurs, éleveurs et chefs cuisiniers.