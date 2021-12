Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Le départ de " Karavan Maloya " a été donné ce samedi 4 décembre 2021 rue Monate, au Port. Les habitants ont pu profiter de la musique du groupe Lindigo. Le groupe a partagé avec le public ses plus grands succès avant de se déplacer à la ZUP. " Lé vraiment gayar, le ti lambiance dan nout kartié' confie une habitante entre deux pas de danse et des paroles reprises en choeur avec le groupe. La ville du Port a invité Destyn Maloya à se produire dans les quartiers Épuisement et Ariste Bolon. (Photo : Le Port)

