La première convention territoriale d'action logement s'est tenue vendredi 3 décembre 2021 au Port. Elle a permis de dresser un état des lieux du logement social à la Réunion. Ce sont plus de 67 millions d'euros qui ont été mobilisés par l'État en 2021 pour la création de logements neufs ou la réhabilitation de logements sociaux, dans le cadre de plan logement Outre-mer.

Les 50 ans de la SHLMR, coïncidant avec les 50 ans du plan d'urbanisme de la ville du Port, ont été célébrés à cette occasion. "Aujourd'hui, au Port, la nouvelle grande orientation d'aménagement que nous portons est celle d'une ville résolument tournée vers l'écologie urbaine " a précisé Olivier Hoarau. "Il s'agit, par nos projets d'aménagement et de développement, d'offrir une nouvelle image et de nouvelles réalités aux habitants du Port et à ses visiteurs".