Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 7 heures

En collaboration avec la ville du Port et l'association Vienbougé, l'événement Urban Sport se tiendra ce vendredi 10 décembre 2021, à partir de 17h sur la place des Cheminots. L'après-midi et la soirée sont consacrées à des activités sportives. Tournoi de basket, zumba, skateboard, trottinette ou encore roller sont proposés. "Les activités sont destinées à tous les âges, et sont gratuites. Une inscription est nécessaire pour participer au tournoi de basket et à la zumba. Le pass sanitaire est obligatoire, rappelle la ville du Port". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

