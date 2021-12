"Les familles conviées par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Port ont écouté attentivement les explications relatifs a la gestion de leurs factures d'eau, en présence notamment du vice-président du CCAS et conseiller municipal, Franck Jacques Antoine. La représentante de runéo donne des conseils, des astuces en utilisant des factures d'eau ou des quizz. Ces familles accompagnées et aidées par le CCAS, parfois pour des impayés d'eau, participent à cet atelier afin de mieux comprendre leurs factures et d’intégrer le budget eau au budget familial.