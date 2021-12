Une action symbolique avec la participation de conseillers municipaux enfants. D’autres élèves ont interprété deux chansons correspondant aux valeurs défendues par l’école républicaine. "C’est le droit des enfants" et "Arnold et Willy" sur le respect des différences ont été chantées par des élèves de CP, CE2 et CM1, en présence de Mémouna Patel, l’adjointe au maire, chargé de la vie scolaire et du directeur de l’école, Jérôme Kleinhans. Auparavant, tout un travail a été effectué dans les classes pour permettre aux enfants de renforcer leur connaissance sur les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.