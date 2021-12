Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Mardi 07 Décembre à 11H45

Ce lundi 6 décembre 2021, au Port, une première convention entre le Centre communal d'action sociale (CCAS) du Port et l'Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (Alefpa) a été signée. Cette convention de partenariat est là pour agir en faveur des aidants familiaux, de manière coordonnée sur le territoire et pour une société plus inclusive, indique la ville du Port dont nous publions ici le communiqué. (Photo : Le Port)

