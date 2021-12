Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce samedi 11 décembre 2021, Karavan Maloya a poursuivi sa tournée au Port. Dans les quartiers Say et Oasis, c'est le groupe Lindigo qui a fait sortir danser les habitants devant leurs portes. Les habitants de la Zup Communal et de la SIDR ont quant à eux profité d'une belle ambiance avec le groupe Destyn Maloya. Les animations se poursuivent jusqu'au 30 décembre 2021 (Photo Ville du Port)

