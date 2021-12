À l'occasion de la première édition de "mon centre-ville a un incroyable commerce" du 10 et 11 décembre 2021, 11 équipes ont proposé leurs projets d'activité pour le centre-ville du Port. Les lauréats ont été désignés; le premier prix a été attribué à Noémie Germane, Linda Mangataye et Rachel Crescence ont obtenu la deuxième et troisième place. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse. (Photo Ville du Port)

La ville de Le Port a organisé la première édition outre-mer du programme Mon Centre-Ville a un Incroyable Commerce, les 10 et 11 décembre 2021. MCVAIC est un programme d’accélération dédié aux activités de centre-ville qui agit dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville. Conventionné par la Banque des Territoires, il permet la rencontre entre, d’une part, ceux qui ont envie d’entreprendre et d’autre part, les acteurs publics et privés du territoire, propriétaires de locaux vacants et concitoyens. 11 équipes composées de porteurs de projet et d’équipiers ont ainsi enrichi leurs projets d’activité de centre-ville tout en étant accompagné par une vingtaine de coachs.



Les participants étaient Philippe Pitreboth, avec son projet d'espace de coworking, location de salles de réunion, formation, ventes de pâtes à emporter. Rachel Crescence et Nahedah Marie-Françoise, avec "Les Jum’s" un salon de thé qui offre une ambiance zen. Linda Mangataye et son salon de massage, Robine Puylaurent et son bar à gâteaux, Kingsley Aneke et sa fabrication d'objets en matière recyclée, Laurent You-seen et sa valorisation des déchets plastiques, type PET bouteille, par leur transformation en nouvelle matière première. Saïd Aklane Nasher avec sa création d'un snack-restaurant rapide et simple avec divers produits alimentaires, Noémie Germane avec sa fabrication-vente de produits agro-alimentaires issus de la tradition réunionnaise et revisités avec originalité. Juliette Ottenwaelder et son Café Fleurs, Shain Daod Nathoo et son idée de Combi van Volkswagen de 1970 retapé en bar mobile, un véhicule vintage, original et un concept exclusif à l'île de la réunion ! Armande Antoinette et son projet de centre d'activité éducative pour personnes âgées, personnes en situation d'handicap ainsi que la famille.

Les lauréats sont, pour le 1er prix, Noémie Germane qui gagne 50 % de loyer sur son local pendant 6 mois à hauteur de 500 € par mois maximum, ainsi qu'un spot télé Antenne Réunion, une campagne de promotion display ADWEB, 1 an d’adhésion et 6 mois d’accompagnement par la CPME, 1 an d’adhésion à l’Association des Commerçants du Port (ACP). Le 2 ème Prix revient à Linda Mantagaye, elle perçoit 50 % de loyer sur son local pendant 6 mois à hauteur de 500 € par mois maximum (Ville Le Port), spot télé Antenne Réunion, campagne de promotion display ADWEB, 1 an d’adhésion et 6 mois d’accompagnement par la CPME. Le 3 ème Prix a été remporté par Rachel Crescence et Nahedah Marie-Françoise et obtient un spot télé Antenne Réunion, campagne de promotion display ADWEB.

Plusieurs prix ont été décerner. Le prix Coup de cœur écologie revient à Laurent You-seen, il gagne 1000 euros de Fiducial, spot télé Antenne Réunion, 1 an d’adhésion et d’accompagnement par la CPME. Le prix du public revient à Robine Puylaurent qui bénéficie de 50 % de loyer sur son local pendant 6 mois à hauteur de 500 € par mois maximum (Ville Le Port) et 1250 euros de pub sur Leboncoin. Enfin, le prix Sudeco est remporté par Juliette Ottenwaelder qui gagne 50 % de loyer sur le local du Grand Marché n° 7 pendant 1 an.